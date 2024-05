Ex preside e Dsga condannate a risarcire 30 000 euro per rottamazione illegittima di banchi a rotelle e mascherine

Gemellaggio tra i Licei Artistici di Brooklyn e Teggiano. Il preside D’Amato in visita nel Vallo di Diano - Il responsabile della High School for Architecture and Design di Williamsburg (Brooklyn) in visita questa mattina al Liceo Artistico di Teggiano in vista del gemellaggio tra le due scuole. Nata da un’ ...

Scuola: si va sempre meno in gita. Un preside: frenano burocrazia e costi alti - Bei tempi quelli delle nottate insonni e delle giornate passate a scarpinare tra i musei, delle ore passate in pullman, delle prime serate lontani da casa, trascorse a non farsi scovare dai professori ...

Valditara: “Con il dimensionamento le scuole continueranno ad esistere con i propri docenti. Autonomia differenziata Non bisogna avere paura” - "Non bisogna avere paura dell'autonomia differenziata. Con Agenda Sud per la prima volta nella storia della scuola italiana, abbiamo lanciato un grande piano strategico investendo oltre 325 milioni di ...

