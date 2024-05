Europee - spuntano i primi manifesti | le scelte di centrodestra e sinistra

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Elezionifuori inelle città italiane: ledele dellaManca sempre meno alle elezionidel mese di giugno (6-9). Nelle città italiane è partita una vera e propria “guerra” per quanto riguarda ielettorali. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che, in tutti questi anni, gli italiani sono stati abituati quando si trattava di andare al voto. I“faccioni” politici che padroneggiavano in alcune città sono quelli della premier Giorgia Meloni e del leader della Lega, Matteo Salvini. Manifesto Giorgia Meloni in vista delle elezioni(Ansa Foto) Cityrumors.itIn particolar modo nella Capitale ed a Milano. ...

europee, passo indietro di Abbadessa. La Dc è senza candidati. Avs, Ilaria Salis candidata anche nelle Isole - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Elezioni europee 2024, chiuso il rebus dei capilista Nordest: le mosse dei partiti - In molti hanno già compiuto il «pellegrinaggio elettorale» a Palazzo Contarini dei Cavalli, Corte d’appello di Venezia, per depositare le liste ufficiali per le europee dell’8 e 9 giugno. Ma i partiti ...

europee, anche Matteo Renzi si candida (e promette di andare a Strasburgo se eletto). Ecco tutte le liste in corsa - “I partiti usano le candidature per contarsi in Italia, noi usiamo i nostri candidati per contare in Europa”, diceva lunedì Matteo Renzi criticando i vari leader – compresa la presidente del Consiglio ...

