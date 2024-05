 Europee | Meloni e Calenda ovunque - simbolo e liste

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) AGI - L'iperpersonalizzazione della politica. Tutti gli elettori italiani avranno la possibilità di votare per le europee 2024Giorgia detta Giorgia eCarlo sulla scheda. I nomi dicompariranno sia sui simboli sia sullein tutte le 5 circoscrizioni.batteper un particolare: la premier sarà capolista in tutte le circoscrizioni.ha ceduto la testa di lista all'ex ministra Elena Bonetti nel nordovest. Anche Cateno De Luca e l'ex viceministra pentastellata Laura Castelli saranno la testa di lista di 'Libertà-Sud chiama Nord' in tutte le circoscrizioni. Il nome di De Luca compare anche nel. Scelta opposta per i leader di Lega, M5s e Avs, Matteo Salvini, Giuseppe ...