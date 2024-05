Europee - i candidati di Stati Uniti d’Europa | c’è Renzi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, presentata la listaalla Corte d’Appello di Napoli, sede dell’Ufficio elettorale circoscrizionale per l’Italia del Sud. A sostenerla, come noto, sono sei sigle, presenti nel simbolo: +Europa; Italia Viva, Partito socialista, Libdem, l’Italia c’è e Volt, il partito paneuropeo. Nel Mezzogiorno, il raggruppamento è anche alleato con Noi di Centro, il movimento di Clemente Mastella. In lista, ma all’ultimo posto, anche Matteo. Capolista al Sud è invece il salernitano Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, molto vicino al governatore campano De Luca. Ma in campo (numero 3) c’è un altro nome della Regione Campania, l’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo. L’esponente casertano di Italia Viva è stato già eurodeputato, nella legislatura ...