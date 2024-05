Europee - Fratelli d’Italia deposita le liste | ecco tutti i candidati

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il gong è ormai arrivato. Entro oggi i partiti devonore ledeiper le prossimele scelte da parte di. A tre giorni di distanza dall’annuncio della discesa in campo da parte di Giorgia Meloni,ha reso noti iche correranno alle prossime. Il presidente del Consiglio, come svelato da lei stessa a Pescara, sarà capolista in tutta Italia. Il premier Meloni capolista in tutta Italia – Notizie.com – © AnsaConfermata anche la candidatura di Vittorio Sgarbi. L’ex sottosegretario alla Cultura è candidato nella circoscrizione Meridionale insieme tra gli altri all’ex assessore della Basilicata Nicola Benedetto. Presenti ...

Articolo pubblicato martedì 30 Aprile 2024, 16:30 Manca sempre meno all’8 e il 9 giugno per le elezioni europee . Da Fratelli d’Italia arriva una new entry: Vittorio Sgarbi , ex sottosegretario alla Cultura, ha ufficializzato la sua candida tura nella lista del partito della premier Giorgia Meloni. ... Leggi su (ildifforme)

Vittorio Sgarbi sarà candidato alle Elezioni europee con Fratelli d’Italia. Lo dice all’AGI lo stesso critico d’arte, che a febbraio scorso si è dimesso da sottosegratario al Mic in seguito a lunghe polemiche per delle consulenze e un dipinto conteso. Sgarbi precisa che non è stato ancora deciso ... Leggi su (gazzettadelsud)

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Ci sarà anche Vittorio Sgarbi in lista con Fratelli d'Italia per le prossime Europee . Lo conferma lo stesso critico d'arte all'AdnKronos spiegando di "aver accettato la candida tura, dopo aver discusso nel tempo con La Russa, Donzelli e la stessa Meloni". "Ho deciso di ... Leggi su (liberoquotidiano)

Elezioni europee, depositate liste FdI: Meloni capolista ovunque, Sgarbi candidato al Sud - fratelli d’Italia ha depositato oggi, mercoledì 1 maggio, le liste per le elezioni europee nelle cinque circoscrizioni. Come già annunciato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà capolista ...

Leggi su (fanpage)

Elezioni europee, ecco i candidati in corsa - A guidare la lista di fratelli d'Italia non poteva non esserci la sua leader ... Per la lista Stati Uniti d'Europa, della quale fanno parte Italia Viva, +Europa, Partito Socialista Italiano e Radicali ...

Leggi su (ciociariaoggi)

Elezioni europee 2024: la lista di fratelli d'Italia al Nord-Ovest - Giorgia Meloni, come annunciato, è capolista anche al Nord-Ovest per fratelli d'Italia alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. Dietro di lei l'eurodeputato uscente milanese Carlo Fidanza. In ...

Leggi su (milanotoday)