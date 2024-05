Europee 2024 - Tajani presenta la squadra di Forza Italia e si candida

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Bologna, 1 maggio– "Mi candido alleperché, in questa fase, chi è eletto segretario ha il dovere di mettersi alla testa dei suoi compagni di partito. Se i soldati non sono usciti dalla trincea, nemmeno il tenente esce dalla trincea". È pieno d'orgoglio e voglia di prospettiva il discorso che Antonio, vicepremier e numero uno nazionale di, ha tenuto oggi pomeriggio al Savoia al termine dellazione deiti per Bruxelles nel collegio del Nord-Est, dove c'è anche Bologna. Il discorso di"Molti delusi del Pd, quelli che una volta votavano la Margherita, dopo lo slittamento a sinistra del Pd guardano a noi con molto interesse - ha dettodavanti a una platea di un centinaio di ...

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Mi rivedo in De Rossi, lo seguo molto" - Le dichiarazioni dell'allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, alla vigilia della semifinale contro la Roma ...

Atalanta, Pasalic: 'Siamo forti e vogliamo la finale, il mio record...' - `Siamo una squadra forte, difendiamo e attacchiamo tutti, arriviamo alle gare molto ben preparati e speriamo che anche domani riusciamo a vincere`: Mario Pasalic,.

europee, calabresi in lizza tra capolista e candidati - A poche ore dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le elezioni europee in programma l'8 e 9 giugno, i giochi sembrano ormai fatti anche in Calabria. (ANSA) ...

