Errori di Kim in Champions - Tuchel pesantissimo | che accuse all’ex Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 1 maggio 2024) In seguito alla prestazione negativa contro il Real Madrid di ieri sera, l’exKim è stato preso di mira da gran parte del tifo bavarese e non solo. Kim Min-jae ha vissuto una serata da dimenticare. Nel corso della semifinale di andata diLeague tra Bayern Monaco e Real Madrid, il difensore exè stato il peggiore in campo ed è stato protagonista in negativo in entrambi i gol presi dalla squadra tedesca. Il sudcoreano del Bayern prima si lascia scappare alle spalle Vinicius sul primo gol e poi sbaglia l’intervento in area su Rodrygo, con conseguente calcio di rigore che vale il pareggio del Madrid nel finale. Per Kim la serata di ieri è stata la fotografia di una stagione complessa: nelle ultime uscite aveva perso il posto da titolare a vantaggio di de Ligt, ma ieri il difensore olandese ex Juve era assente per ...