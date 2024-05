Ermal Meta ha figli? Tutto sulla vita privata del cantante | chi è la fidanzata attuale?

Saranno più di 50 artisti, dai Bloom al Piotta ma anche Geolier e Achille Lauro (per citarne alcuni), che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per circa 10 ore dal palco del... Leggi su (ilmessaggero)

“L’acqua e la corrente non vanno spesso d’accordo”. Il Concerto del 1 Maggio 2024, giorno della Festa dei Lavoratori, si è aperto sotto una pioggia torrenziale al Circo Massimo. Sul palco ci sono Ermal Meta e Noemi come conduttori, e la prima cantante a presenziare sul palco è Giusy Ferreri con il ... Leggi su (dilei)

Concerto Primo Maggio, le pagelle: Noemi (6), ermal meta (10) i problemi tecnici (causa pioggia) fermano i Bloom, Cor Veleno (9) - La voce di “Non ti scordar mai di me” fa per iniziare a cantare, ma deve fermarsi per via dei problemi tecnici legati alla pioggia. ermal meta interviene in suo soccorso, cavandosela. «I nostri ...

Leggi su (ilmessaggero)

Pioggia incessante a Roma. Il maltempo ferma il Concertone del Primo Maggio. Poi ermal meta canta Hallelujah ed esce il sole - Il Concertone non prende il via. Causa problemi tecnici dovuti alla pioggia, la prima esibizione, che spetta ai Bloom capitanati da Giusy Ferreri, non inizia.

Leggi su (gazzettadelsud)

Concerto 1 Maggio, Noemi ed ermal meta aprono sotto la pioggia: “Problema tecnico” - Sul palco ci sono ermal meta e Noemi come conduttori, e la prima cantante a presenziare sul palco è Giusy Ferreri con il progetto Bloom. Ma si sono subito verificati problemi tecnici, proprio a causa ...

Leggi su (dilei)