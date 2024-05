(Di mercoledì 1 maggio 2024) Si cerca l'uomo che èto in unain via Ferdinando Marescalchi a Milano impugnando unae rapinando il: il bottino è di 300circa.

Sesto San Giovanni (Milano) – La Polizia ha arrestato in flagranza di reato un 48enne italiano, pregiudicato con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per la Rapina aggravata commessa ai danni di una farmacia a Sesto San Giovanni (Milano). Lo stesso è stato anche indagato per ... Leggi su (ilgiorno)

Torrevecchia Pia (Pavia), 21 febbraio 2024 - E' arrivato e poi scappato in sella a una bicicletta . Aveva il volto coperto con un cappuccio e una mascherina chirurgica. In pochi istanti è entrato nella farmacia di Torrevecchia Pia, in via Molino, ed è uscito con un bottino di circa 500 euro in ... Leggi su (ilgiorno)

Rapina in farmacia: punta la pistola contro la vittima e scappa con 300 euro - Un uomo si è introdotto nella farmacia puntando una pistola contro l'addetto alla vendita. L'uomo, vedendosi minacciato con l'arma rivolta verso di lui, non ha potuto far altro che svuotare la cassa ...

Leggi su (milanotoday)

Entra in farmacia e punta la pistola contro il commerciante: si fa consegnare 300 euro e fugge via - Ha impugnato la pistola ed è entrato in una farmacia impugnando l'arma verso l'addetto alle vendite. La rapina è avvenuta nella giornata di ieri 30 aprile in via Ferdinando Marescalchi a Milano. Qui ...

Leggi su (fanpage)

Entrano ladri in casa, ex finanziere 85enne spara: un ferito. L'anziano aveva la pistola sotto il cuscino - Un finanziere in pensione, 85 anni, ha sparato con la sua pistola e ferito uno dei ladri che ieri sera si sono introdotti nella sua abitazione di Bergamo. L'episodio attorno alle ...

Leggi su (ilmessaggero)