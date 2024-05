Elezioni Europee | Salvini presenta Vannacci - Sgarbi corre con FdI

Firenze, 1 maggio 2024 – Nicola Danti , eurodeputato di Italia Viva, non correrà più per le Europee . E’ lo stesso Danti a renderlo noto e lo fa dai suoi canali social citando un passo della lettera di San Paolo apostolo a Timòteo: “Ho combattuto una buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho ... Leggi su (lanazione)

E’ la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a guidare come annunciato tutte le liste di Fratelli d’Italia per le europee . In campo anche imprenditori e amministratori locali. ecco nel detta glio le liste di Fdi: - Italia Nord - Orientale Giorgia Meloni detta Giorgia Sergio Antonio Berlato ... Leggi su (gazzettadelsud)

elezioni europee, le liste presentate per la circoscrizione della Calabria - Roma - Depositate le liste della circoscrizione Sud per le elezioni europee del prossimo 8-9 giugno. C’è tempo fino a stasera alle ore 20. Molti i candidati calabresi che sono stati schierati dai vari ...

Leggi su (lametino)

europee, Salvini: "Lega non sosterrà mai von der Leyen e neanche Draghi" - Il leader della Lega: "Uno dei problemi dei prossimi anni è il fanatismo islamico" ...

Leggi su (adnkronos)

STATI UNITI D’EUROPA: RENZI ULTIMO IN LISTA, C’E’ ANCHE CECCHI PAONE - Matteo Renzi, come annunciato, è l’ultimo nome in 4 circoscrizioni su 5 (tranne il NOrd-Est) mentre Emma Bonino guida la corsa per le elezioni europee nel Nord Ovest. Di seguito i candidati della ...

Leggi su (abruzzoweb)