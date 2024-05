(Di mercoledì 1 maggio 2024) In politica un giorno può essere un periodo lungo, ma in politica estera anche un decennio spesso non è considerato abbastanza lungo da meritare una seria valutazione. Ma la scala e la portata del cambiamento nella politica globale sono state fenomenali nell’ultimo decennio. Il sistema internazionale si è trasformato in un momento in cui anche la politica indiana ha subito uno spostamento tettonico. È inevitabile che questa giustapposizione produca alcuni cambiamenti fondamentali nella politica estera indiana. Ma anche l’impegno personale del primo ministro Narendranel campo delle relazioni esterne ha datoun posto unico negli affari internazionali contemporanei. Quandosalì al potere nel 2014 fu dipinto dai suoi nemiciun politico provinciale, senza alcun impegno adeguato in politica estera. ...

Ecco come Modi ha cambiato volto all'India. L'analisi di Pant

