Durazzano - si è formata la squadra a sostegno del candidato Buffolino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi èladell’avvocato Alessandro, ilsindaco alle prossime elezioni a, che ha deciso di scendere in campo per giocarsi la poltrona che è attualmente di Sandro Crisci, al pari dell’altro competitori, la dottoressa Lina Grasso., per 15 anni assessore nell’amministrazione con il sindaco uscente, ha scelto dei compagni di viaggio avuti nel corso dell’insediamento in maggioranza e a questi ha deciso di unire 4 esponenti provenienti da Viviassociazione libera per lo sviluppo locale. Si tratta di Roberto Abbatiello, Salvatore Diglio, Giusy Masiello e Antonio Piscitelli. Questi vanno ad aggiungersi a Luca De Lucia, Francesco Marciano, Gino Vigliotti, ...