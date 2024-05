Dimartedì - Floris fulmina Schlein | Non ci crede nessuno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La campagna elettorale, si sa, spinge a qualche forzatura i leader politici, soprattutto quelli in difficoltà. Come la segretaria del Pd Ellyche si è resa protagonista di una smentita che ha fatto sorridere il conduttore di, Giovanni: "Ma no dai, non ci". Nella puntata di martedì 30 aprile, su La7, viene mostrato alla dem il video in cui Giorgia Meloni chiede ai suoi elettori di scrivere solo il nome di battsimo sulla scheda delle elezioni europee di giugno, e afferma che "per fortuna non sono la segretaria del Pd posso pensare di poter confidare nel fatto che il mio partito farà del mio meglio per aiutarmi in campagna elettorale".commenta: "Però un po' ha ragione" la premier, "lei ha provato a dire: mettiamo anche noi il nome nel ...