Dentista cura un 44enne convinto che abbia una gengivite mentre invece è un tumore | il paziente è morto

Muore a 44 anni per un melanoma, ma per il dentista era una gengivite - Thomas Nuovo è morto a 44 anni. Era malato di tumore: melanoma. Ma per nove mesi il suo dentista non se ne è accorto. Per lui altro non era che una lesione dovuta alla scarsa igiene orale. Una storia, ...

