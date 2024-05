Dengue - in Brasile oltre 4 milioni di casi nel 2024 | + 400% rispetto all’anno scorso

(Adnkronos) – I casi di Dengue in Brasile hanno superato nel 2024 la cifra record di 4 milioni : "Il numero più alto mai registrato per l'infezione trasmessa dalle zanzare dal 2000, quando è cominciata la sorveglianza", ha riferito il ministero della Salute del Paese sudamericano. Nelle prime 16 ... Leggi su (periodicodaily)

San Paolo del Brasile, 30 aprile 2024 - Epidemia di Dengue in Brasile: nel 2024 sono oltre 4 milioni i casi provocati dalle zanzare Aedes Aegypti. "Il numero più alto mai registrato per l'infezione trasmessa dalle zanzare dal 2000, quando è cominciata la sorveglianza", ha riferito il ministero della Salute del Paese sudamericano. Nelle prime 16 settimane dell'anno sono stati registrati oltre 4 milioni di casi.

Pillitteri positivo alla dengue, è in ospedale in Indonesia: «Per tre giorni ho avuto la febbre a 40» - PADOVA - Simone Pillitteri si ammala di dengue in Indonesia e finisce in ospedale. Da ieri, infatti, il consigliere della lista Giordani che, da un po' di tempo, passa ...

brasile: superati i quattro milioni di casi di dengue (2) - Gestita dalla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), l'unità consentirà al Paese di espandere la propria capacità produttiva di una delle principali tecnologie nella lotta contro la dengue e altri ...

dengue in brasile, i numeri choc dell’epidemia - Il ministero della Salute: “Il numero più alto mai registrato per l’infezione trasmessa dalle zanzare dal 2000, quando è cominciata la sorveglianza” ...

