Dal Sassuolo alla Lazio - strategia Inzaghi! Al Mapei l’Inter 2 0 ? TS

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Simone, nonostante abbia già vinto il campionato, ha già unaben chiara per giocare queste ultime partite. Tra la prossima cole l’ultima in casa contro la, due Inter diverse.oggi ritorna a lavorare per iniziare a preparare il match contro il, in programma sabato sera alle 20.45. Simoneha unaben chiara. Alin campo tante seconde linee o co-titolari, con la maggior parte dei titolarissimi in panchina ma pronti a subentrare. Mentre contro la, gara che consegnerà fisicamente lo scudetto alin quanto ultima partita casalinga dell’anno, il tecnico nerazzurro punterà nuovamente ai ...