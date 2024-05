Da solo o in parure con orecchini - collane e altri suoi simili in or - il bracciale in lavorazione chain aggiunge personalità e un tocco powerful al look

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 1 maggio 2024) In un attimo, trasformano l’outfit con i jeans inelegante e ricercato. Ma i bracciali a catena in oro, e tutte le varianti diin maglia, sono comunque il dettaglio bling-bling vincente. Che, con l’ineguagliabile spirito bold e timeless allo stesso tempo,un twist diagli abiti più formali. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X ...