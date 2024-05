Così al G7 Energia le grandi economie assumono la guida della transizione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “Lela. Sono molto soddisfatto dei risultati del G7 e ringrazio le delegazioni per l’ottimo lavoro svolto”.il ministro dell’Ambiente eSicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a conclusione del vertice dei Ministri su climae ambiente che si è chiuso ieri nella suggestiva Reggia di Venaria, a Torino, sotto la presidenza italiana. “E’ stato possibile coniugare le differenti esigenze e sensibilità nel segno di un obiettivo condiviso, ambientale ed energetico, improntato alla solidarietà fra i Paesi del G7 e quelli in via di sviluppo”. “Vanno in questa direzione – ha concluso il Ministro – le decisioni assunte sull’uscita dal carbone, sulla moltiplicazione ...