Corro da te - film su Canale 5 | tram - attori e cast

Pierfrancesco Favino e Miriam Leone sono i protagonisti di Corro da te, una commedia italiana del 2022 diretta da Riccardo Milani. Pellicola abbastanza prevedibile e scontata nella trama basata sugli equivoci e con immancabile lieto fine, ma comunque gradevole, se non altro per la leggerezza con ... Leggi su (superguidatv)

Remake di una pellicola francese, "Corro da te" va in onda per la prima volta in chiaro oggi, 1 maggio 2024, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Diretto da Riccardo Milani, attualmente nelle sale cinematografiche con "Un altro mondo", è una commedia che parte con cinismo per poi sposare la via ...

Leggi su (today)