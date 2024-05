(Di mercoledì 1 maggio 2024) Laha diramato la lista deiper la sfida contro il Club Brugge, partita valevole per la semifinale di Conference League....

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italia no , ha convocato 26 giocatori per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera a Bergamo. All’andata al Franchi finì 1-0 con gol di Mandragora con una bordata da fuori area. Recuperati tutti e quattro gli assenti dal match contro la ... Leggi su (sportface)

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro il Sassuolo . Ancora assente Nzola oltre a ... Leggi su (calcionews24)

Sono 25 i calciatori Convocati da Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , per la gara che vedrà i viola impegnati domani sera al Franchi... Leggi su (calciomercato)

convocati fiorentina: due ritorni importanti per Italiano verso il Bruges - La fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Club Brugge, partita valevole per la semifinale di Conference League. Tornano Nzola e Mandragora,.

Leggi su (calciomercato)

convocati, Tornano Nzola e Mandragora: ecco la lista - La fiorentina ha pubblicato l'elenco dei convocati diramato da mister Vincenzo Italiano per la partita di domani contro il Club Brugge. Tornano Nzola e Mandragora: all'appello manca ...

Leggi su (firenzeviola)

fiorentina-Club Brugge, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - A guidare l’attacco sarà Belotti (con Nzola al rientro tra i convocati), sulle trequarti Beltran in posizione centrale più Nico Gonzalez e Kouame (al momento in vantaggio su Ikoné e Sottil) ad agire ...

Leggi su (today)