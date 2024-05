Convocati Atalanta | quante assenze per Gasperini contro il Marsiglia

Europa League , i Convocati dell’ Atalanta per la sfida dei bergamaschi contro l’Olympique Marsiglia: le scelte di Gasperini L’ Atalanta ha reso nota la lista dei Convocati in vista della sfida di Europa League contro l’Olympique Marsiglia al Velodrome . Gasperini potrà contare su praticamente tutta ... Leggi su (calcionews24)

Convocati Atalanta, la lista di Gasperini in vista della gara contro il Monza. Le scelte per il match di Serie A domani sera L’Atalanta ha diramato la sua lista Convocati in vista della gara in trasferta contro il Monza. Out soltanto Scalvini (infortunio) e José Palomino per scelta tecnica

Leggi su (calcionews24)