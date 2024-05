(Di mercoledì 1 maggio 2024) Piùal, più salute e sicurezza, più equità retributiva sviluppo e occupazione. Questi i temi principali della 7ma edizione della Giornata delche dadel Plebiscito a, in collegamento con le piazze di tutte le Regioni d’Italia, rivendica conile ladel

arriva dal primo ottobre 2024 la patente a punti per la sicurezza sul lavoro . Lo prevede la bozza del dl Pnrr oggi in Consiglio dei ministri. Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata ... Continua a leggere>>

arriva dal primo ottobre 2024 la patente a punti per la sicurezza sul lavoro . Lo prevede la bozza del dl Pnrr oggi in Consiglio dei ministri. Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata ... Continua a leggere>>

1 maggio, Margiotta (confsal): "Con territorialità azione sindacale più efficace" - Così Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale confsal, intervenendo alla 7ª edizione della giornata del lavoro confsal, in corso in Piazza del Plebiscito a Napoli. “Grazie al lavoro dei consigli ...

Continua a leggere>>

1 maggio, Cafà (Fonarcom): “Nuove tecnologie utili per sicurezza sul lavoro” - Napoli, 1 mag. (Adnkronos) – “Oggi le nuove tecnologie preoccupano, noi invece crediamo sia fondamentale usarle e gestirle bene nel rispetto delle persone e dei lavoratori, garantendo tutte le tutele ...

Continua a leggere>>

confsal in piazza a Napoli per rivendicare con forza più valore e dignità del lavoro pubblico e privato - Questi i temi principali della 7ma edizione della Giornata del lavoro confsal che da Piazza del Plebiscito a Napoli, in collegamento con le piazze di tutte le Regioni d’Italia, rivendica con forza il ...

Continua a leggere>>