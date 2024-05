Condizioni disperate Per il tanto sangue | Ayrton Senna - uno choc durante il viaggio in elicottero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sono passati in lampo, sia per gli appassionati che per i semplici spettatori. 30 anni fa la Williams diandava a sbattere al Tamburello, una delle curve più spettacolari, e allo stesso tempo pericolose, del circuito di San Marino. Un incidente terrificante,che chi soccorsepochi secondi dopo ricorda le tragichein cui versava il pilota. Fra loro c'era l'ormai quasi 70enne Giovanni Gordini, all'epoca responsabile del 118 «Bologna Soccorso» presente a Imola e oggi direttore della Rianimazione e del Dipartimento emergenza. Fu uno dei primi ad arrivare sul posto e quell'immagine che vide gli è rimasta impressa nella testa: "Quella di un pilota che respirava autonomamente, ma che era già in coma. Arrivai pochi minuti dopo Watkins (il medico della F1, ndr) e notai che ...