Concerto Primo Maggio - le pagelle delle esibizioni | ?Hallelujah? c' è Ermal Meta 1 - Cor Veleno impermeabile -9, Leo Gassmann con mamma grintoso 8

(Adnkronos) – Sul palco del Concerto del primo maggio gli Ex-Otago hanno portato Elisa , una ragazza trans che in apertura dell'esibizione della band genovese ha letto il suo monologo. "Sono cresciuta in una società che non mi ha detto che potevo essere trans e poi mi ha fatto sentire sbagliata . Noi ...

primo Maggio, Elisa porta l'inclusione sul palco: «Mi hanno fatto sentire sbagliata perché trans. Qualunque pelle abiti, tu non tradirti mai» - Il concertone del primo Maggio è un'ottima occasione per lanciare messaggi importanti, che possano "far rumore" e che possano arrivare a tutti. Uno dei temi che spesso si affrontano sul prestigioso ...

