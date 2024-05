Concerto Primo Maggio inquadrato simbolo fascista e Morgan sfumato FOTO

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nonostante la magistrale performance alla conduzione di Noemi, Ermal Meta e BigMama, ecco che ilne delsu Rai3 si sta trasformando in polemica. Partito alle 15:15 in diretta dal Circo Massimo di Roma, con notevoli problemi tecnici a causa delle condizioni meteo avverse e buona musica, sui social non mancano le critiche. Per tre volte la regia delne hanel pubblico un ragazzo che indossa una maglietta con un. Ilin questione è il fascio littorio che nell'Antica Roma indicava l'arma portata dai littori che proteggevano il rex. In seguito venne ripreso comenell'araldica da movimenti e ideologie politiche e poi dal fascismo che nel 1926 rese il fascio littorio ...