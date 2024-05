Concerto primo maggio 2024 | la scaletta ordine d’uscita del Concertone

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Qual è la) deldel, in programma oggi, 1, a Roma e in diretta tv su Rai 3? Quest’anno ilne si svolge al Circo Massimo e non a San Giovanni, perché sono in corso lavori per il Giubileo. La conduzione è di Ermal Meta e Noemi. Di seguito lacompleta per l’evento musicale in programma dalle ore 15,15 alle ore 00,15: Cantanti: l’Pomeriggio Bloom Cor Veleno Atarde-Giglio-Moonari (Contest) Maria Antonietta e Colombre Uzi Lvke Alda Anna Castiglia Tripolare Vale LP Caffellatte Chiamamifaro Lina Simons Mille Ex Otago DItonellapiaga Mazzariello Teseghella Santi Francesi Leo Gassmann Olly Motta La ...