Concerto 1 Maggio - Noemi ed Ermal Meta aprono sotto la pioggia | Problema tecnico

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “L’acqua e la corrente non vanno spesso d’accordo”. Ildel 12024, giorno della Festa dei Lavoratori, si è apertounatorrenziale al Circo Massimo. Sul palco ci sonocome conduttori, e la prima cantante a presenziare sul palco è Giusy Ferreri con il progetto Bloom. Ma si sono subito verificati problemi tecnici, proprio a causa dellatorrenziale. La Ferreri ha provato a intrattenere il pubblico, ma in suo soccorso è arrivato subito. Il palco è stato girato dall’altro lato. “Il cielo non è dalla nostra parte”. Inizia così ilne, con evidenti difficoltà, ma una fiumana di gente,l’ombrello, pronta a sostenere gli artisti e il ...

Saranno più di 50 artisti, dai Bloom al Piotta ma anche Geolier e Achille Lauro (per citarne alcuni), che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per circa 10 ore dal palco del...

Via al Concerto ne del Primo Maggio a Roma . per la prima volta nella splendida cornice del Circo Massimo (anzichè a San Giovanni) l'evento, come sempre a ingresso gratuito, avrà...

