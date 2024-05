Como-Cittadella 2-1 - Goldaniga segna il sorpasso al 94’ | gli azzurri restano secondi in classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024), 1 maggio 2024 – Un’altra vittoria per il, che ha battuto il2-1 in una partita della 36/a giornata del campionato di serie B, giocata nella città lariana. Un successo importantissimo per gliin chiave promozione, arrivato sul filo del rasoio, che li fa restarein. Ilsfiora il vantaggio al 10' e al 23', e rimane sempre pericoloso per tutto il primo tempo. Nella ripresa, la squadra si mostra sempre grintosa e al 26', arriva il gol di Pittarello. Quasi neppure il tempo di esultare, che al 28’ Verdi riporta in pareggio il. La partita si accende e quando tutto sembra stia per concludersi, al 94'porta in vantaggio gli. Grande ...