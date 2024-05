Come lo ho sorpreso a dicembre | parla la commessa - i guai per Fassino ora sono enormi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Era2023, prima di Natale, non ricordo bene il giorno. Ho visto il politico entrare nel nostro negozio e l'ho riconosciuto": il racconto su Piero, accusato due settimane fa di essersi intascato un profumo in un duty free di Fiumicino, arriva da unadi quello spaccio commerciale. La donna, poco più di 30 anni,riporta Repubblica, avrebbeto di alcuni precedenti per il deputato dem: "Con mia sorpresa, ho visto che nascondeva uno Chanel Chance dentro al suo trolley. Ero a disagio ma l'ho avvicinato e gli ho chiesto se aveva bisogno di aiuto. Quella è stata la prima volta, poiarrivate le altre due". Queste le informazioni che sarebbero state messe a verbale davanti alla polizia di frontiera. Oltre a lei,state ...