Come difendersi dalle false recensioni online

Arezzo, 29 aprile 2024 – Si terranno il 1° e il 2 maggio al Parco del Pionta di Arezzo due giornate ricche di iniziative. “Vivi il Pionta” si propone come evento di festa e rigenerazione sociale urbana del Parco , luogo ricco di memorie storiche, culturali e sociali per la città di Arezzo, che ha ... Leggi su (lanazione)

I laghi lombardi hanno acqua sopra i livelli medi come non si vedeva da qualche anno; si scia nel centro Italia a fine aprile e anche fino si primi di maggio in alcune località del nord. Ci sono comuni alpini nei quali la tanta neve, come non si vedeva da tempo, comincia a costituire un problema. ...

Leggi su (panorama)