Come cambia il tabellone di Sinner a Madrid | eliminato Alcaraz - un finalista sarà a sorpresa

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Non mancano le sorprese nell’ATP di2024. La Spagna, a metà settimana, è già rimasta senza giocatori: se l’eliminazione di Rafael Nadal contro Jiri Lehecka poteva anche essere messa in preventivo, appariva invece impensabile che Carlossi arrendesse ai quarti di finale al russo Andrey Rublev, peraltro autore di uno degli avvii di stagione peggiori della sua carriera. Invece il n.8 del mondo,per incanto, si è ritrovato, sfruttando nel migliore dei modi i tanti errori commessi dall’iberico, visibilmente ancora distante dalla forma migliore. Ildell’ATP di2024 dunqueradicalmente per Jannik, almeno a lunga scadenza. Senza, che difendeva il titolo conquistato nel 2023, l’italiano diventa il ...