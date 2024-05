Columbia University - blitz della polizia stanza per stanza | cento pro Gaza arrestati

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Oltre 100 manifestanti sono statiallae al City College di New York, occupati da giorni dagli studenti pro, dopo l'irruzionemei due campus. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo cui la maggior parte degli arresti sono avvenuti alae tra i fermati ci sono una ventina di manifestanti che avevano cercato di impedire agli agenti di entrare. I poliziotti, con indosso elmetti, fascette e scudi antisommossa, si sono radunati all'ingresso dell'universitàIvy League. Gli agenti hanno fatto breccia nella Hamilton Hall, un edificio amministrativo nel campus, per sgomberare la struttura. I manifestanti avevano occupato Hamilton Hall più di 12 ore prima, estendendo la loro portata da un ...

La presidente della Columbia Minouche Shafik ha detto di aver chiesto alla polizia di sgombrare tutti gli accampamenti di protesta e di mantenere una presenza nel campus almeno fino al 17 maggio. In California Scontri tra manifestanti filo-palestinesi e contro-manifestanti nel campus Ucla

