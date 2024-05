Cina-Serbia | Fu Hua partecipa a forum su media - think tank tra i due Paesi 3

“ Telam è un’agenzia di propaganda kirchnerista. La chiuderemo”. Il presidente argentino Javier Milei , eletto quattro mesi fa e che già in passato ha dichiarato di non amare i giornalisti, ha ha liquidato con un annuncio a freddo i 78 anni di storia della più grande agenzia di stampa argentina, una ... Continua a leggere>>

“ sostegno ai lavoratori dell’agenzia Dire, oggi nuovamente in sciopero per chiedere all’editore di reintegrare i giornalisti licenziati lo scorso dicembre e corrispondere per intero gli stipendi arretrati. Ci auguriamo che le loro istanze vengano accolte e che sia salvaguardata questa storica ... Continua a leggere>>

È chiaro che, in questo scenario, le infrastrutture sono fondamentali, non solo per il trasporto di gas, ma anche per il futuro trasporto dell'idrogeno, in linea con quanto previsto dal RePowerEU. L'...

Continua a leggere>>

L'attacco missilistico lanciato nella notte dalle forze russe su Odessa ha colpito il quartier generale delle forze armate ucraine nel centro della città: lo riporta l'agenzia stampa statale russa RIA Novosti. Il ministero della Difesa russo ha reso noto che le sue forze hanno abbattuto durante la notte sei droni ucraini in quattro regioni del Paese. Blinken, ...

Continua a leggere>>