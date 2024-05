Chiesa lascia la Juve e resta in Serie A | incredibile indiscrezione!

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’attaccante bianconero interessa a due big del nostro campionato. Sarà decisiva la trattativa per il rinnovo La stagione dellantus è sicuramente deludente, viste le aspettative di inizio stagione. La settimana senza coppe europee si pensava fosse un vantaggio per i bianconeri, e almeno fino a febbraio lo era stato, visto il primo posto in solitaria dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Lecce. Ma dalla partita successiva, contro l’Empoli allo Stadium, alla vigilia dello scontro diretto contro l’Inter, qualcosa si è incrinato e i ragazzi di Allegri sono entrati in un tunnel di risultati deludenti, portando momentaneamente i bianconeri al terzo posto in classifica, a -24 dall’Inter, capolista, e a + 2 dal Bologna, quarto. Simbolo di questa stagione al di sotto delle aspettative è sicuramente Federico. L’esterno dellaè ...

La Roma ha le idee chiare per il futuro e dopo la conferma di De Rossi punta sul mercato anche Federico Chiesa L’ultimo rumor che è iniziato a circolare in questi giorni racconta che la p Rossi ma Roma allenata ancora da Daniele De Rossi punterebbe con decisione Federico Chiesa che il tecnico ... Leggi su (calcionews24)

CARESSA, Quarta segna più delle punte, lo proverei davanti - Nella sua consueta top11 del weekend di Serie A pubblicata sul proprio canale YouTube, Fabio Caressa ha scelto come difensore Lucas Martinez Quarta, commentando così le recenti prestazioni ...

Leggi su (firenzeviola)

Auriemma: "I giocatori della Juventus non sopportano Allegri ma il club non si può permettere l'addio" - Intervenuto a Mediaset, Raffaele Auriemma ha parlato della Juventus e del possibile addio di Allegri: "La Juventus non ha tutte queste risorse da investire per permettersi altri 20 milioni in ...

Leggi su (tuttojuve)

Thiago Motta Juve, ecco l’undici! La possibile FORMAZIONE in caso di arrivo del tecnico - Il difensore del Bologna, tra le grandi rivelazioni della stagione rossoblù, è il primo nome in cima ... In attacco, infine, potrebbe cambiare il futuro di Federico chiesa, con tanto di permanenza e ...

Leggi su (juventusnews24)