Chi stanno pressando per Sanremo E sul 1° Maggio | la doppia bomba di Fiorello

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La conduzione del prossimo festival di, dopo l'addio di Amadeus, continua a essere un forte argomento di discussione anche nel glass dia Viva Rai 2. Nella puntata dello show andata in onda questa mattina, il conduttore ha commentato la notizia secondo cui potrebbe essere Carlo Conti a presentare la kermesse musicale dell'anno prossimo insieme a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Per Conti non sarebbe nemmeno la prima volta al timone del festival. Si tratta, in ogni caso, di un conduttore molto amato dal pubblico nonché di un grande conoscitore della musica, con un passato da dj. Parlando proprio di questa possibilità, lo showman siciliano ha detto: "Gli ho mandato un messaggio: ‘Congratulazioni Carlo, lo dico in diretta che farai il Festival'. E lui mi ha risposto così: ‘Non fare il bischero, che poi mi tocca farlo. Sto ...