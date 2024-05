Chi è Ermal Meta - il cantautore di origine albanese che presenta il Concertone

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La storia di, il cui nome significa vento di montagna, è una delle più interessanti del panorama musicale italiano perché si divide tra la violenza subita nell’infanzia e il riscatto attraverso le melodie delle sue canzoni., compositore e pluristrumentista,muove i suoi primi passi in Albania, dove vive con la madre Fatima, violinista professionista all’interno dell’orchestra di Fier, il fratello Rinland , la sorella Sabrina e un padre violento. Ed è proprio da lui che tutti loro decidono, a un certo punto, di fuggire, trasferendosi a Bari. Quando arriva in Italiaha solo 13 anni e gli viene offerta la possibilità di un futuro diverso. Qui, infatti, inizia a suonare il pianoforte e chitarra, entrando anche in diversi gruppi come, ad esempio, gli Ameba 4. Insieme ...