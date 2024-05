Champions League - Borussia Dortmund PSG ? Diretta Streaming Prime Video

Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Borussia Dortmund-Psg , semifinale di andata della Champions League 2023/2024. Al Signal Iduna Park i tedeschi hanno la grande chance di tornare in finale dopo undici anni e per questo servirà una vittoria nel primo dei due atti, viceversa per ... Continua a leggere>>

Su Sky Sport (e in streaming su NOW), Mediaset (con Canale 5 e il servizio Infinity+) e Prime Video torna lo spettacolo del torneo continentale europeo più prestigioso per club la UEFA Champions League 2023/2024 per l’andata delle semifinali. Non hai Prime Video? Provalo gratis 30 giorni. Oltre ...

Continua a leggere>>