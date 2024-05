Cerveteri - un maggio ricco di letteratura e cultura con il Festival Letterario Etrusco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 maggio 2024), 12024 -Un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo dei libri, incontrare nuovi autori e approfondire tematiche di grande attualità: è questo lo spirito con cui il Comune didà inizio ad un mesedi: “Siamo entusiasti di poter presentare questa prima edizione del”, ha dichiarato il sindaco di, Elena Gubetti. “Un’occasione per celebrare lae lain un contesto unico come quello della nostra città, invitiamo tutti a partecipare ai numerosi eventi in programma”. “La” , continua il Sindaco “è un elemento fondamentale per la crescita personale e ...