Cause cancro uso talco -J&J paga 6,5mld

I tassi di cancro del colon-retto sono in rapido Aumento negli Stati Uniti fra gli under 40 ed entro il 2030 i casi potrebbero persino raddoppiare nella stessa fascia d'età, come annunciano i relatori all'annuale American Society of Incontro di Oncologia Clinica negli Usa. Questa malattia sarebbe ... Leggi su (ilgiornaleditalia)

Johnson & Johnson annuncia un accordo da 6,5 miliardi di dollari per chiudere la maggior parte delle controversie legali sollevate da donne affette da mesotelioma, una forma di cancro alle ovaie legata all’uso di prodotti a base di talco , come il boro talco . Questa decisione è collegata alla ... Leggi su (thesocialpost)

Johnson & Johnson pagherà 6,5 miliardi di dollari per chiudere le cause sul cancro alle ovaie provocato dal talco - Johnson & Johnson, il colosso farmaceutico americano, ha presentato un piano per risolvere la maggior parte delle cause civili intentate da donne che si sono ammalate di mesotelioma, un cancro alle ...

Leggi su (corriere)

Il talco provoca il cancro, Johnson&Johnson paga 6,5 miliardi di risarcimento - La società ha precisato che le rimanenti cause legali in sospeso saranno gestite al di fuori di questo nuovo piano di risoluzione ...

Leggi su (affaritaliani)

cancro causato dal borotalco: Johnson & Johnson pagherà 6,5 miliardi di dollari - L’accordo è legato ad una terza dichiarazione di fallimento di una società controllata da J&J che pagherà 6,5 miliardi di dollari per risolvere la maggior parte delle cause legali intentate da donne c ...

Leggi su (ilsole24ore)