Cateno De Luca costretto a sospendere la campagna elettorale | polmonite acuta Le sue condizioni

(Di mercoledì 1 maggio 2024)De, leader di Sud Chiama Nord e frontman della lista Libertà alle prossime europee, era stato ricoverato dopo una serie di appuntamenti elettorali nella serata di martedì 30 aprile. Nonostante la febbre alta, aveva deciso di nonalcuni comizi che doveva tenere sulla costa jonica. Dopo l'ultimo evento di giornata a Itala, Deaveva accusato un malore per cui era stato ricoverato al Policlinico di Messina. Ora, come riferisce una nota diffusa dal suo staff, il sindaco di Taormina saràa interrompere la. Ad appena 37 giorni dalle prossime consultazioni per il Parlamento Europeo, gli è stata diagnosticata unain stato acuto, associata a un significativo stress psicofisico e ad un eccessivo ...

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca è stato ricoverato al Policlinico di Messina, al termine di un comizio , a causa di un malore . È accaduto nella serata di ieri, 29 aprile. De Luca era impegnato in una serie di incontri nei comuni della riviera jonica messinese per presentare il progetto ...

Di norma ci si occupa di Cateno De Luca, sindaco di Taormina e personaggio pittoresco, per una uscita delle sue; o più di recente per la maxi lista-conglomerato di sigle Sud chiama Nord, con cui si presenterà alle elezioni europee; ancora più indietro nel tempo per le sue posizioni super ...

Come sta cateno De luca dopo il malore Il leader di Sud chiama Nord resta in ospedale: "Polmonite e stress psicofisico" - Sarà una degenza più lunga del previsto per il leader di Sud chiama Nord. Ecco come sta cateno De luca dopo il malore accusato al termine di un comizio, secondo l'aggiornamento diffuso dal suo staff ...

cateno De luca sta male: "Momento delicato". Ecco l'importante comunicazione - cateno De luca sta male, e le sue condizioni di salute sono peggiori rispetto a quello che ieri il suo staff aveva fatto ...

Da donna Sarina c'è Alessandra Calafiore, da volontaria per i senza tetto ad assessore: sempre al fianco degli ultimi CLICCA PER IL VIDEO - Quando cateno De luca la contattò per farla entrare nella futura squadra da sindaco di Messina lei già da molti anni era tra i volontari che con l'associazione Madre Teresa di Calcutta era al fianco ...

