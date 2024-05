Caserta - 1° Maggio | CGIL CISL e UI - dedicare piazza a lavoratrici e lavoratori

(Di mercoledì 1 maggio 2024). Non ci ha fermati la pioggia, nella giornata della festa dellee dei, l’iniziativa unitaria die UIL di, sui temi della pace, del lavoro e della giustizia sociale, con uno sguardo attento ed un grido dal nostro territorio: non si riesce a praticare la pace e non si riesce ad agire la giustizia sociale se non si parte dalla rivendicazione di un lavoro per tutti, dignitoso e sicuro, contro la precarietà e a difesa dei diritti fondamentali! Difendere i diritti acquisiti e rivendicarne di nuovi, difendere il lavoro, a partire dalle vertenze che attanagliano questa provincia, Jabil, Softlab, Nuroll. Questa provincia ha competenze, pretende sviluppo e politiche industriali serie e strategie che tengano dentro il rilancio di quella che un ...

Caserta . Per i cittadini, che per le più svariate ragioni si trovano costretti a spostarsi dalla provincia Beneventana verso Napoli e Caserta e, allo stesso tempo dalla provincia di Napoli e Caserta verso quella di Benevento oramai è diventata una vera odissea. Carreggiata ridotta, semafori e ...

Caserta . CGIL e UIL hanno proclamato, per tutti i settori del lavoro privati , 4 ore di sciopero generale per giovedì 11 aprile 2024 con varie iniziative sui posti di lavoro . A Caserta lo sciopero si concluderà con un presidio presso lo spazio antistante la Prefettura in Piazza Vanvitelli dalle ore ...

Marcianise, Jabil lascia il sito: primo maggio di rabbia, fumata nera al Mimit - Un primo maggio amaro per i lavoratori della Jabil dopo la riunione, ieri, del tavolo di crisi presso il Mimit a Roma. Nonostante un incontro interlocutorio, aggiornato al 27 maggio, ...

Sindacati in piazza per un Primo Maggio "di lotta" - È dedicato all'Europa il Primo Maggio di cgil, Cisl e Uil. A poco più di un mese dalle elezioni, i sindacati pongono l'accento su temi come il lavoro, la pace, la giustizia sociale. In Campania, ...

caserta – Vuoto a perdere, Marco Esposito presenta il suo libro all'Auser: un occasione per parlare di giovani e autonomia differenziata - 19:16:35 Il giorno 3 maggio 2024 alle ore 17.30 presso la sede Auser di caserta, circolo "Teresa Noce" , sita in via Sant'Antonio da Padova n. 15, ci sarà la presentazione del libro del giornalista e ...

