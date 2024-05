Caronno | in stazione senzatetto e sbandati che chiedono soldi

Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, che dà il via alla fase di assegnazione ed esecuzione dei lavori della nuova velostazione di Caronno Pertusella. Costo complessivo per il Comune: 220mila euro. Pannelli fotovoltaici, illuminazione e telecamere La velostazione sarà realizzata ... Leggi su (ilnotiziario)

Autostrada A8 Milano-Varese, cantiere nuova stazione di Lainate: giorni, orari, chiusure e percorsi alternativi - Prende il via l’ultima fase dei lavori dell’opera prevista nell’ambito dle progetto per la realizzazione della quinta corsia. Tutte le informazioni ...

Leggi su (ilgiorno)

Panorama cronaca: incidenti a caronno e Cogliate, malore in stazione a Rovellasca - caronno PERTUSELLA / COGLIATE / ROVELLASCA - Ieri alle 11.30 in via Bergamo a caronno Pertusella l'intervento della polizia locale e dell'ambulanza della ...

Leggi su (ilsaronno)

Altro derby per la Inox Team Saronno contro Bollate - Continua il periodo di derby per la Inox Team Saronno Softball. Dopo la nuova importante doppietta realizzata davanti al pubblico amico contro il caronno - vittorie per 9-8 in rimonta e per 5-2 - le ...

Leggi su (primasaronno)