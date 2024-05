Camminata della salute a Pistoia - foto e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024), 1 maggio 2024 – La 45esimaha dimostrato ancora una volta che né il maltempo né le avversità possono fermare la passione dei podisti per la corsa e la solidarietà. Nonostante le minacce meteorologiche, un centinaio di appassionati si sono riuniti per affrontare i loro chilometri con determinazione e spirito combattivo lungo un percorso suggestivo di 11.5 km, con la possibilità di optare per distanze minori per coloro che preferiscono godersi l'evento in modo più rilassato. Qui LAL'atmosfera vibrante e carica di energia ha permeato l'ex ospedale in Via Giacomo Matteotti, punto di partenza e arrivo di questa entusiasmante giornata. Oltre al richiamosfida sportiva, la vera linfa vitale di questa ...