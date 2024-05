Calciomercato Milan - la cessione di Brescianini può rivelarsi un tesoro Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 1 maggio 2024), il club osserva interessato l’evolversi della situazione relativa a. Unaporterebbe soldi, ecco ilIlguarda con grande interessa la situazione relativa a Marco. L’ex centrocampista rossonero, in forza al Frosinone, ha disputato sin qui una stagione interessante. Il classe 2000 ha collezionato 32 presenze in campionato, di cui 20 partendo dal primo minuto, con un contributo di 4 reti e 2 assist. Il rendimento del 24enne non è passato inosservato e ha catturato l’interesse di diverse squadre, come Napoli, Atalanta, Bologna e Juventus. Proprio il club bianconero è rimasto vigile su, un profilo già seguito in occasione della scorsa sessione invernale di ...