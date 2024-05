Calciomercato Milan - Furlani vuole il nuovo Mandzukic | occhi su Anton Matkovic

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilcomincia già a pensare al prossimoma anche al futuro:è sulle tracce del giovane talento croatoCome ogni società che si rispetti ilguarda al presente ma anche e soprattutto al futuro. L’oggi è rappresentato da Olivier Giroud, bomber di razza dalle infinite qualità ma con il contratto in scadenza. A giugno il francese saluterà il Diavolo per per questo la dirigenza rossonera è già alla ricerca di sostituti. Tanti i nomi nella lista per sostituirlo ma ilsta guardando anche oltre. Servirà un attaccante che possa prendere subito il posto di Giroud, ma in otticaGiorgiosta seguendo anche, giovane bomber classe 2006 di proprietà del ...