Calcio - Parma promosso in Serie A

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 19.55 Il triplice fischio al 'San Nicola' di Bari dà il via alla festa per le strade di. Dopo tre stagioni in cadetteria gli emiliani riassaporano laA. E' bastato il pareggio, 1-1,sul campo dei biancorossi per garantire (complice il ko del Venezia a Catanzaro) il margine di 7 punti sulla terza a 180' dalla fine del campionato. Una stagione che la squadra di Fabio Pecchia (al secondo anno al timone dei ducali) ha condotto in testa fin dalle prime battute e che ora ha la sua degna conclusione.