Cade in un binario morto della metropolitana M2 stazione Garibaldi | 25enne grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Milano, 1 maggio 2024 – Ha rischiato grosso il giovane che, forse dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, stamattina è caduto su unM2,di Milano. Per fortuna si trattava di un. Il giovane, dell’apparente età di 25 anni, nella caduta ha riportato diverse ferite L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 7,30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno intubato il ferito e lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuto anche il personale di Atm e la poliziaper ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto