Bruno Fernandes | ADDIO allo United? Non dipende solo da me

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Le parole del trequartista del Manchesterha voluto parlare di calciomercato e del suo futuro Il trequartista portoghese del Manchesterha parlato in un’intervista rilasciata in Portogsu quello che sarà il suo futuro. «Al momento non ci penso. Ovviamente nonda me: un giocatore deve volere

Manchester United e Bournemouth pareggia no 2-2 nel match valido per la 33ª giornata di Premier League 2023 / 2024 . Non basta ai Red Devils la doppietta di Bruno Fernandes per ritrovare una vittoria che in campionato manca da oltre un mese (2-0 28ª giornata con l’Everton). La squadra di Ten Hag va ... Leggi su (sportface)

Bruno Fernandes raggiunge quota 10 gol nella stagione più complicata da quando è al Manchester United: il confronto con Odegard Ieri il Manchester United ha battuto lo Sheffield United per 4-2, trascinato dalla doppietta di Bruno Fernandes . In una stagione difficile per i Red Devils il ... Leggi su (calcionews24)

Manchester United, futuro incerto per bruno fernandes: “Ci penserò dopo gli Europei” - “Ci penserò dopo gli Europei”, queste le parole di bruno fernandes sul futuro con il Manchester United: nonostante il contratto fino al 2026 le parti potrebbero dirsi addio già da questa sessione di ...

Leggi su (tag24)

Manchester United, bruno fernandes: "Futuro Non ci penso" - bruno fernandes, centrocampista del Manchester United, è tornato a parlare in merito al suo futuro con i 'Red Devils. Il portoghese, intervenuto ai microfoni di Dazn Portugal, ha sottolinato che "In ...

Leggi su (gianlucadimarzio)

Tutto il genio calcistico di Balotelli nell’allenamento spalle alla porta: chi lo sfida impazzisce - Mario Balotelli non ha perso il tocco. La magia del suo talento resta intatta, riesce ancora a incantarti con una delle sue prodezze tecniche. Lo vedi in campo, sia in partita oppure in allenamento, e ...

Leggi su (fanpage)