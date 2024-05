Brembate Sopra - il sindaco Ravasio | Morgan è stato ritrovato e sta ben - grazie a tutti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 1 maggio 2024). La buona notizia arriva direttamente dal primo cittadino: “Nazzaro èritracciato. Sta bene. Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto ai vigili del fuoco, alla protezione civile ed ai carabinieri della stazione di Ponte San Pietro”. Con questo messaggio ilTizianoha voluto tranquillizzare la sua comunità e quanti conoscevano ed erano in apprensione per. Erano impegnati nelle ricerche una trentina di uomini. Il 50enne era scomparso dalla serata di lunedì 29 aprile aquando non ha più fatto ritorno a casa dopo una giornata al lavoro. I familiari, preoccupati, avevano presentato denuncia ai carabinieri di Ponte San Pietro.