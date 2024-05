(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tra il Seicento e il Settecento, l’attivitàtessituraera molto fiorente, un vanto perSannita, un’arte che dal XVIII secolo è andata via via a scomparire, sia perché l’allevamento degli animali dacominciava a essere … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Benvenuti nel Sannio: la lavorazione della lana nella vecchia cerreto (FOTO) - Tra il Seicento e il Settecento, l’attività della tessitura della lana era molto fiorente, un vanto per cerreto Sannita, un’arte che dal XVIII secolo è andata via via a scomparire, sia perché ...

